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'Barış Pınarı'nda Mehmetçiğe dua

1 saat önce

'Barış Pınarı'nda Mehmetçiğe dua Mersin'de, 450 hanelik mahallenin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan bir pınara "Barış Pınarı" ismi konularak harekata ve Mehmetçiğe dualarla destek verildiMERSİN - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye...

'Barış Pınarı'nda Mehmetçiğe dua

Mersin'de, 450 hanelik mahallenin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan bir pınara "Barış Pınarı" ismi konularak harekata ve Mehmetçiğe dualarla destek verildi

MERSİN - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor. Mersin'in Silifke ilçesinde bir pınar başına "Barış Pınarı" ismi konuldu harekata ve Mehmetçiğe dualarla destek verildi.

Silifke ilçesine bağlı 450 hanelik Nuru Mahallesinin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan bir pınara "Barış Pınarı" ismi konuldu.

Mahalle halkından kadın ve erkekler pınar başına gelip, dua ederek 'Barış Pınarı' harekatına destek verdiler.

Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan ve mahalle halkı pınara 'Barış Pınarı' ismini vererek suyun başında Mehmetçik için dua ettiler.

"Devletimizin, ordumuzun yanındayız" diyen Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, "Nuru Mahallemizdeyiz. 450 hanelik mahallemizin tarımsal sulama suyunu bara pınardan sağlamaktayız. Ordumuz devletimiz Barış Pınarı Harekatını yapmaktalar. Bu teröristleri temizleme adına bizde ordumuzun, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Mehmetçiğimize dua ettik. Bu pınara da Barış Pınarı ismini verdik. İnşallah su su gibi Mehmetçiğimiz orada ki pislikleri teröristleri temizler, kazasız belasız gidip gelmeye nasip eder" dedi.

'Barış Pınarı'nda Mehmetçiğe dua

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Mersin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
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