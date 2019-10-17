Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı'nda teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti
Son Dakika Güncel Barış Pınarı'nda teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti

Barış Pınarı'nda teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti

8 dakika önce

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında, Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, teslim olan terörist sayısının ise 40'ı geçtiği öğrenildi.

Barış Pınarı'nda teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında, Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, teslim olan terörist sayısının ise 40'ı geçtiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silahaltına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, teslim olan terörist sayısının da 40'ı geçtiği öğrenildi. Ayrıca, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi. Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, 'DEAŞ geri döndü' algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.


Barış Pınarı Harekatı, Rakka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci gününde gerçekleştirilen dansözlü organizasyon için TMSF'den açıklama geldi
Barış Pınarı Harekatı'nda 40 terörist teslim oldu, 600 terörist firar etti Çavuşoğlu'ndan Trump'ın mektubu ile ilgili açıklama: Gereken cevabı verdik Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek geldi: Yaptırımı desteklemiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:37:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı'nda teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]