Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı'nın başarısı terör örgütünde çözülmeye neden oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı'nın başarısı terör örgütünde çözülmeye neden oldu

Barış Pınarı'nın başarısı terör örgütünde çözülmeye neden oldu

15 dakika önce

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütü PKK/YPG'de moral bozukluğu ve çözülmeye neden olduğu, Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist...

Barış Pınarı'nın başarısı terör örgütünde çözülmeye neden oldu, System.String[]

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütü PKK/ YPG'de moral bozukluğu ve çözülmeye neden olduğu, Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısının da 40'ı geçtiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi.

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti.

Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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