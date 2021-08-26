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Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinden kaçan YPG'li terörist Adana'da yakalandı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinden kaçan YPG'li terörist Adana'da yakalandı

26.08.2021 09:53

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinden kaçarak geldiği Adana'ya saman nakliyatı yaptığı tespit edilen YPG'li terörist, yakalanarak tutuklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinden kaçarak geldiği Adana'ya saman nakliyatı yaptığı tespit edilen YPG'li terörist, yakalanarak tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsa Musa İbrahim (25) isimli YPG'li teröristin Adana'da olduğunu saptadı. Terör ekipleri yaptığı çalışmada zanlının 2015 yılında Suriye'de iç savaştan kaçıp Adana'ya kaçak yollarla gelip saman nakliyatçılığı yaptığı daha sonra ise Resulayn'ın kontrolünün YPG'ye geçmesi üzeri tekrar kaçak yollardan Resulayn'a geçtiğini belirledi. Zanlının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn'ı alması üzerine kaçak yollardan 2019 yılında yeniden Adana'ya geldiğini, YPG'nin uyuyan hücresi olarak burada yine saman nakliyatı işi yaptığını saptadı. Polis, bu saptamaların ardından zanlının Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesinde yaşadığı yeri belirleyerek gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinden kaçan YPG'li terörist Adana'da yakalandı
Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinden kaçan YPG'li terörist Adana'da yakalandı
Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinden kaçan YPG'li terörist Adana'da yakalandı
Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinden kaçan YPG'li terörist Adana'da yakalandı
Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinden kaçan YPG'li terörist Adana'da yakalandı
Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinden kaçan YPG'li terörist Adana'da yakalandı

Adana, Terör, Türk, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinden kaçan YPG'li terörist Adana'da yakalandı - Son Dakika


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