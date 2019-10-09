Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı operasyonuna katılan Mehmetçik için kurban kesildi
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Barış Pınarı operasyonuna katılan Mehmetçik için kurban kesildi

1 saat önce

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için kurban kestirildi.

Barış Pınarı operasyonuna katılan Mehmetçik için kurban kesildi, System.String[]

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için kurban kestirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Şanlı Türk ordusunun başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde 9 koç dualar eşliğinde kurban edildi." bilgisine yer verildi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş de "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sınır ötesine hareket eden ordumuza muzafferiyetler, muvaffakiyetler diliyoruz. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile 9 adet koçu, koç yiğitlerimize kurban ediyoruz. İnşallah, hayırlısı ile gidip gelmeyi Allah nasip etsin. Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Devlet Bahçeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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