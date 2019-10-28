Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı şehidi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Barış Pınarı şehidi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı şehidi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Barış Pınarı şehidi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı Şehidin cenazesinde bazı vatandaşlar CHP'ye tepki gösterdiKOCAELİ - Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı şehidi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesinde bazı vatandaşlar CHP'ye tepki gösterdi

KOCAELİ - Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede bazı vatandaşlar CHP'ye tepki gösterdi.

Suriye'nin Resulayn bölgesinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından gönderilen çelenge ise bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Bir grup vatandaş şehidin tabutunun yanında bulunan çelengi cami avlusundan dışarıya çıkardı. Başka bir grup çelengi yeniden cami avlusuna sokmak isterken, duruma tepki gösteren vatandaşlar çelengi dışarıya fırlattı. Polis ekipleri grubu sakinleştirerek, gerginliğin büyümesini engelledi.

"Buraya çiçek göndermeye hakkınız yok"

Bir vatandaş, "Bu cenazeye çiçek getirmeye hakkı yok. Niye susuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Başka bir vatandaş ise, "Bunun yeri burası değil. Madem öyleydi başından beri sahip çıkacaksınız. Hem onlarla beraber hareket edeceksiniz hem de buraya çelenk getireceksiniz" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Barış Pınarı şehidi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:04 Kaynak: İHA
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