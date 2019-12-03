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Barış Pınarı şehidi memleketi Hatay'a uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin Telabyad kenti kırsalındaki Ebu Ed Duhur Üs Bölgesine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın (22) naaşı Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.

Barış Pınarı şehidi memleketi Hatay'a uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin Telabyad kenti kırsalındaki Ebu Ed Duhur Üs Bölgesine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın (22) naaşı Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.


Suriye'nin Telabyad kenti kırsalındaki Ebu Ed Duhur Üs Bölgesine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar (22) için Şanlıurfa Gap Havalimanında tören düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.


Bekar olan şehidin Şırnak'tan geçici görevle Suriye'ye gittiği öğrenildi. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Hatay'ın Antakya ilçesine gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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