Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA - Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatında PKK/YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık (22), Şanlıurfa'daki törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi.

Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatında Telabyad kenti yakınlarında gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit oldu. PKK/YPG terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Sefa Fındık için Şanlıurfa Gap Havalimanında tören düzenlendi.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törenin ardından şehidin al bayrağa sarılı tabutu uçakla memleketi Tokat'a gönderilecek.