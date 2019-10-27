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Son Dakika Güncel Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

51 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, Şanlıurfa'daki törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/ YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, Şanlıurfa'daki törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende İl Müftü Yardımcısı Mustafa Erdem de bir dua okudu. Duanın ardından omuzlara alınan şehidin naaşı, uçakla memleketi Adana'ya gönderildi. Şehidin yarın memleketi Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı/İHA)

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
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