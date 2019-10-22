Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

37 dakika önce

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenleniyor.

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor, System.String[]

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenleniyor.


Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Kars nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenleniyor.


Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılıyor. - ŞANLIURFA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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