Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

33 dakika önce

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyorŞANLIURFA - Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için Şanlıurfa Gap Havalimanında tören düzenleniyor.

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

ŞANLIURFA - Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için Şanlıurfa Gap Havalimanında tören düzenleniyor.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatında silah kazası sonucu şehit olan Kars nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için Şanlıurfa Gap Havalimanında tören düzenleniyor.

Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılıyor.

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
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