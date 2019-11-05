Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor
Son Dakika Güncel Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriye'nin Rasulayn kentinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.

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Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/ YPG'li teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriye'nin Rasulayn kentinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:18 Kaynak: İHA
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