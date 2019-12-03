Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor
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Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

6 saat önce

Suriye'nin Telabyad kenti kırsalındaki Ebu Ed Duhur Üs Bölgesine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar (22) için Şanlıurfa'da tören düzenleniyor.

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor, System.String[]

Suriye'nin Telabyad kenti kırsalındaki Ebu Ed Duhur Üs Bölgesine PKK/ YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar (22) için Şanlıurfa'da tören düzenleniyor.


Suriye'nin Telabyad kenti kırsalındaki Ebu Ed Duhur Üs Bölgesine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar (22) için Şanlıurfa Gap Havalimanında tören düzenleniyor. Bekar olan şehidin Şırnak'tan geçici görevle Suriye'ye geldiği öğrenildi. Törene, Vali Abdullah Erin ile birlikte askerin silah arkadaşları, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılıyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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