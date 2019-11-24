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Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
6 saat önce
Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekat bölgesinde kaza sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:45 Kaynak: İHA
Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekat bölgesinde kaza sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.
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