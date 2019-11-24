Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
Son Dakika Genel Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı - Son Dakika

Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı

6 saat önce

Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekat bölgesinde kaza sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekat bölgesinde kaza sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı, Mustafa Akkaya, Şanlıurfa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:45 Kaynak: İHA
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