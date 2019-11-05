Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor
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Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyorOSMANİYE - Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor
OSMANİYE - Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor.
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