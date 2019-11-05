Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Genel Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyorOSMANİYE - Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor

OSMANİYE - Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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