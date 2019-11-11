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Son Dakika Spor Barış Pınarı Tekvando Turnuvası düzenlendi

Barış Pınarı Tekvando Turnuvası düzenlendi

7 saat önce

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun desteğiyle Suriye'nin Afrin bölgesinde Barış Pınarı Tekvando Turnuvası gerçekleştirildi.

Barış Pınarı Tekvando Turnuvası düzenlendi, System.String[]

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun desteğiyle Suriye'nin Afrin bölgesinde Barış Pınarı Tekvando Turnuvası gerçekleştirildi.


Türkiye Tekvando Federasyonu'nun desteğiyle gerçekleştirilen turnuva bölgede ferdi sporlar için yapılan ilk turnuva oldu. Zeytin Dalı Bölgesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Tekvando Turnuvası'na, Türkiye Tekvando Federasyonu, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afrin yerel yönetimleri destek verdi.


Afrin'de gerçekleştirilen turnuvaya Azez, İdlib, Cerabsul ve El Bab bölgeleri başta olmak üzere 10 bölgeden sporcu ve antrenörler katıldı. Toplam 10 takımdan 110 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Afrin Mahalli Meclisi Başkanı Muhammed Reşit, Afrin Spor'dan sorumlu meclis üyesi Kamil Hammud, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz ile Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz katıldı.


Afrin ve çevre ilçelerin de katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon bölgede ferdi sporlar arasındaki ilk turnuva olma özelliğini taşıyor. Türkiye Tekvando Federasyonu, Afrin'de yapılan bu ilk turnuvaya destek vererek, bölgede hayatın normalleşmesi, burada yaşayan çocuklara umut aşılamak ve çocuklar ile ailelerin hayata dair motivasyonlarını arttırmayı hedefledi.


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz, beraberindekilerle birlikte organizasyon kapsamında Afrin Koordinatör Valisi Şenol Bozacıoğlu ve Afrin Valisi Tolga Polat'ı ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde bölgede çocukların daha yaygın bir şekilde tekvando yapabilmesi için yürütülecek çalışmalar yönünde fikir birliğine varıldı. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Afrin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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