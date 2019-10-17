Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı üzerinden terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı üzerinden terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

Barış Pınarı üzerinden terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

2 saat önce

Denizli'de polis tarafından PKK terör örgütü propagandası yapan ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Barış Pınarı üzerinden terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Denizli'de polis tarafından PKK terör örgütü propagandası yapan ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent genelinde PKKK/KCK terör örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden propagandasını yapan 5 şahıs yapılan operasyonlar sonucunda ikametlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.


Aynı şekilde Barış Planı Harekatı aleyhinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü lehine propaganda yaptığı tespit edilen 3 şahısta, 11 Ekimde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. - DENİZLİ

Barış Pınarı Harekatı, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:01 Kaynak: İHA
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