Suriye'deki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi". ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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