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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

06.02.2022 11:54
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından "Terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadesiyle Twitter'dan yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Terörist, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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