Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

15.04.2022 09:57
Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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