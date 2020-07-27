Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/ YPG'li ve 1 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi. - ANKARA