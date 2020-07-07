Barış Pınarında park ve bahçeler halka açılıyor - Son Dakika

Barış Pınarında park ve bahçeler halka açılıyor

Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerinin yıllar süren işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamın sağlandığı bölgenin yeniden imarı için çalışmalar devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerinin yıllar süren işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamın sağlandığı bölgenin yeniden imarı için çalışmalar devam ediyor.

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Bölgedeki Resulayn ve Telabyad ilçelerinde başta içme suyu temini olmak üzere sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin sorunsuz verilmesi için Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çalışmalar devam ederken, geçtiğimiz kış aylarında kaba temizlikleri yapılan yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları başlatıldı. Bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz halde bulunan Telabyad'da, biri 36 bin, diğeri 20 bin metrekarelik parkta terör örgütlerinin açtıkları tüneller kapatılırken, çevre düzenlemesi çalışmaları da başladı.


Aynı şekilde Resulayn'da da halkın istifadesine sunulmak üzere çalışmaların başlatıldığı parklarda ağaçlandırma, çimlendirme ve onarımlar yapılacak. Kent mobilyaları ve oyun grupları konulacak parklar, yakında bölge insanının hizmetine sunulacak. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barış Pınarında park ve bahçeler halka açılıyor - Son Dakika
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