Barış Plajı'nda deniz voleybolu start aldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Barış Plajı'nda kum ve deniz voleyboluna start verdi. Belediye müdürlükler arası deniz ve plaj voleybolu turnuvasının başlama vuruşunu yapan Posbıyık, Cumartesi akşamı yapılacak etkinliklere tüm halkı davet etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Barış Plajı Tesisleri'nde kum voleybolu sahasında düzenlenen belediye müdürlükler arası deniz ve plaj voleybolu turnuvasını başlattı.

Başkan Posbıyık, halkın hizmetine kazandırdıkları Barış Plajı'nda ilk yıl belli bir bölümü hizmete açtıklarını bu yılda Dostluk Mesire Alanı'na kadar uzanan koyu hizmete açmak için çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, plaj eğlencelerini renklendirecek sportif etkinliklerinde başladığını duyurdu.

Belediye müdürlükler arası plaj ve deniz voleybolu turnuvasına start veren Posbıyık şunları söyledi:

"Barış Plajı'nda spor aktiviteleri de olacak dedik ve hem deniz hem de kum voleybolunu başlatıyoruz. Bunun için kum getirdik, sahamızı kurduk. Daha kaliteli kum getirmek için de arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Plaj voleybolunda ilk olarak belediyedeki müdürlükler arası bir müsabakayla başlıyoruz turnuvaya. Bu hem burada olacak hem denizde voleybol sistemlerini aldık denizde voleybol oynanacak. Bunun yanı sıra ileriki haftalarda Ereğlideki bürokratların bulunduğu kurumlar arası müsabakalara başlayacağız. Kazananlara ödüller vereceğiz. Tüm halkımızın kullanımına açtık. Cumartesi akşamı da canlı müzik dinletileri ve yarışmalar başlıyor. Herkesi davet ediyorum." - ZONGULDAK