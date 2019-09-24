Son Dakika Haberleri: Barış selçuk gazetecilik ödülleri'nde dha'ya 3 dalda birincilik
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Barış selçuk gazetecilik ödülleri'nde dha'ya 3 dalda birincilik

1 saat önce

'ulusal haber', 'İzmir kent haberi' ve 'İzmir kent televizyon haberi' dallarında birincilik ödülü verildi.

Barış selçuk gazetecilik ödülleri'nde dha'ya 3 dalda birincilik, System.String[]
'ulusal haber', 'İzmir kent haberi' ve 'İzmir kent televizyon haberi' dallarında birincilik ödülü verildi.
Göreve giderken, 1994 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada ödüller, Kültürpark'taki törenle sahiplerine verildi. 'Ulusal haber' dalında DHA muhabiri Ergin Karataş 'Denizdeki Hazımsız' başlıklı haberiyle birinci, 'İzmir kent haberi' dalında DHA muhabiri Umut Karakoyun 'Şaşkın köy' haberiyle birinci, 'İzmir kent televizyon haberi' dalında DHA muhabiri Umut Karakoyun ve DHA kameramanı Tekin Gürbulak 'RES'ler kıl keçilerinin ortak alanlarını bitirdi' haberiyle birinci oldu.
Ergin Karataş'a ödülünü Barış Selçuk'un ağabeyi Savaş Selçuk verirken, iki dalda haberi birinci seçilen Umut Karakoyun'a ödüllerini ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko verdi.


- Nde
Barış Selçuk, Selçuk, İzmir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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