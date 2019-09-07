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Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması sonuçlandı

29 dakika önce

1994 yılında haber için göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 20.'sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması sonuçlandı.

Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması sonuçlandı, System.String[]

1994 yılında haber için göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 20.'sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması sonuçlandı.


Seçici Kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil Hüner, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi Turan Gültekin, Gazeteci-Yazar Mehveş Evin, Gazeteci-Yazar Özlem Gürses ve N TV İzmir Temsilcisi Merih Ak'ın katılımıyla toplandı.


Jüri Başkanlığını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun yaptığı değerlendirme toplantısında, Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, Haber Fotoğrafı ve İzmir Kent TV haberi dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu Özendirme ödülleri belirlendi. Yarışmada yer alan haber, fotoğraflar ve televizyon haberlerini dikkatle inceleyen jürinin belirlediği ödüller, 23 Eylül tarihinde Kültürpark Lozan girişi çim alanda düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.


İşte ödül kazanan gazeteciler


Seçici Kurul toplantısı sonucu ödül alan eserler şöyle belirlendi:


-"İzmir Kent Haberi" dalında Demirören Haber Ajansından (DHA) Umut Karakoyun'un "Şaşkın köy" haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülünü İlkses Gazetesinde yayınlanan "Alfabeyi söküp ihaneti okudular" başlıklı haberi ile Emine Çağla Geniş kazandı.


-"Ulusal Haber" dalında Demirören Haber Ajansından Ergin Karataş'ın "Denizdeki Hazımsız" başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülünü Cumhuriyet Gazetesinden S. Hazal Ocak'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dosyası-İBB'yi böyle batırdılar" haberi aldı.


-"Haber Fotoğrafı" dalında Ege Life Dergisinden Süleyman Gülen'in "Unutulmuş köy okulu Taştepe yardım bekliyor" fotoğrafı birinciliğe değer görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülünü ise "Türkiye'yi krize sokan adam" başlıklı haberde yayınlanan fotoğrafıyla Associated Press'den Emre Tazegül kazandı.


"İzmir Kent TV Haberi" dalında Demirören Haber Ajansından Umut Karakoyun ile Tekin Gürbulak'ın "RES'ler kıl keçilerinin ortak alanlarını bitirdi" haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülünü TRT'den Duygu Tuncer ile Altan Ayhan "İzmir'in sembolü selluka çiçeği" başlıklı haberiyle kazandı. - İZMİR

Barış Selçuk, Hande Mumcu, İzmir, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
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