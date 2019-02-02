Son Dakika Haberleri: Barış Şimşek Dün Akşam Fenerbahçe, Bugün Galatasaray'da

Barış Şimşek Dün Akşam Fenerbahçe, Bugün Galatasaray'da

44 dakika önce

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu.

Barış Şimşek Dün Akşam Fenerbahçe, Bugün Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray'ın, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Barış Şimşek oldu. Şimşek, dün akşam Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği mücadelenin de VAR hakemiydi.

Aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem' Asistan'ı (AVAR) olarak da Volkan Bayarslan görev yapacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Spor
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