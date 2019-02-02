Barış Şimşek Dün Akşam Fenerbahçe, Bugün Galatasaray'da
44 dakika önce
Galatasaray'ın, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu.
Galatasaray
'ın, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor
ile karşılaşacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek
oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Alper Ulusoy
yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy
ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Bahçeşehir
Okulları Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Barış Şimşek oldu. Şimşek, dün akşam Fenerbahçe
'nin sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği mücadelenin de VAR hakemiydi.
Aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem' Asistan'ı (AVAR) olarak da Volkan Bayarslan
görev yapacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA
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