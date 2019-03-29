Barış Şimşek, FIFA Var Eğitimcileri Semineri'ne Katılacak
17 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek, Katar'da yarın başlayacak FIFA VAR Eğitimcileri Semineri'ne katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Merkez Hakem Kurulu
Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek
, Katar
'da yarın başlayacak FIFA VAR Eğitimcileri Semineri'ne katılacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha
'da 3 Nisan'a kadar sürecek seminerde, katılımcılara teorik sunumlar, saha çalışmaları ve canlı maçlar eşliğinde VAR eğitimindeki güncel uygulamalarla ilgili bilgiler verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:43 Kaynak: AA
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