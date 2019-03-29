Son Dakika Haberleri: Barış Şimşek, FIFA Var Eğitimcileri Semineri'ne Katılacak

Barış Şimşek, FIFA Var Eğitimcileri Semineri'ne Katılacak

17 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek, Katar'da yarın başlayacak FIFA VAR Eğitimcileri Semineri'ne katılacak.

Barış Şimşek, FIFA Var Eğitimcileri Semineri'ne Katılacak, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek, Katar'da yarın başlayacak FIFA VAR Eğitimcileri Semineri'ne katılacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da 3 Nisan'a kadar sürecek seminerde, katılımcılara teorik sunumlar, saha çalışmaları ve canlı maçlar eşliğinde VAR eğitimindeki güncel uygulamalarla ilgili bilgiler verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Flaş Caner Kararı! FIFA Talimatları Yüzünden Transfer Gerçekleşmemişti Ağaoğlu Açıkladı: Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euroluk Teklif Aldık Fatih Öztürk, Galatasaray ile Söz Kesti Fenerbahçe Beko Deplasmanda Olimpia Milan'ı Yendi ve Normal Sezonu Lider Bitirmeyi Garantiledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Şimşek, FIFA Var Eğitimcileri Semineri'ne Katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]