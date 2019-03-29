Son Dakika Haberleri: Barış Şimşek, FIFA Var Eğitimcileri Seminerine Katılacak

Barış Şimşek, FIFA Var Eğitimcileri Seminerine Katılacak

1 saat önce

İSTANBUL / DHAVAR Koordinatörü Barış Şimşek, Katar'ın Doha şehrinde 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak.

Barış Şimşek, FIFA Var Eğitimcileri Seminerine Katılacak, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

VAR Koordinatörü Barış Şimşek, Katar'ın Doha şehrinde 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; seminerde katılımcılara teorik sunumlar, saha çalışmaları ve canlı maçlar eşliğinde, Video Yardımcı Hakem eğitimindeki güncel uygulamalarla ilgili bilgiler verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:32 Kaynak: DHA

Doha, Katar, Barış Şimşek, Spor
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