Barış Şimşek, FIFA Var Eğitimcileri Seminerine Katılacak
1 saat önce
İSTANBUL / DHAVAR Koordinatörü Barış Şimşek, Katar'ın Doha şehrinde 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak.
İSTANBUL/ DHA
VAR Koordinatörü Barış Şimşek
, Katar
'ın Doha
şehrinde 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak. Futbol Federasyonu
'ndan yapılan açıklamaya göre; seminerde katılımcılara teorik sunumlar, saha çalışmaları ve canlı maçlar eşliğinde, Video Yardımcı Hakem eğitimindeki güncel uygulamalarla ilgili bilgiler verilecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:32 Kaynak: DHA
Belhanda Maç Sonrası Geç Saatlere Kadar Eğlendi, Sabah Uçağı Kaçırdı
Beşiktaş Flaş Caner Kararı! FIFA Talimatları Yüzünden Transfer Gerçekleşmemişti
Ağaoğlu Açıkladı: Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euroluk Teklif Aldık
Fatih Öztürk, Galatasaray ile Söz Kesti