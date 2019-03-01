Barış Şimşek, UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na Katılıyor
1 saat önce
VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor.
VAR Koordinatörü Barış Şimşek
, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Sırbistan
'ın Belgrad
şehrinde düzenlenen UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Hakem işleri Müdürü ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, UEFA tarafından, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor. Seminerde katılımcılara çeşitli konularda eğitimler verilirken, üye ülkelerde hakem eğitimlerinin UEFA standartlarında olması hedefleniyor.
Seminerin 25-27 Şubat tarihleri arasında yapılan Fitness Eğitmenleri bölümüne ise MHK Fitness Sorumlusu Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan
katıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:04 Kaynak: İHA
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