Son Dakika Haberleri: Barış Şimşek, Var Koordinatörü Oldu

Barış Şimşek, Var Koordinatörü Oldu

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Barış Şimşek'in Süper Lig hakemliğini bıraktığını ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildiğini açıkladı.

Barış Şimşek, Var Koordinatörü Oldu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Barış Şimşek'in Süper Lig hakemliğini bıraktığını ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildiğini açıkladı.

Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:12 Kaynak: DHA

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Barış Şimşek, Spor
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