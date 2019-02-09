Barış Şimşek Var Koordinatörü Oldu
1 saat önce
Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü'ne getirildi.
Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek
, VAR Koordinatörlüğü'ne getirildi.
Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu
VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:17 Kaynak: İHA
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