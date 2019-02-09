Son Dakika Haberleri: Barış Şimşek Var Koordinatörü Oldu

Barış Şimşek Var Koordinatörü Oldu

1 saat önce

Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü'ne getirildi.

Barış Şimşek Var Koordinatörü Oldu, System.String[]
Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü'ne getirildi.

Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:17 Kaynak: İHA

Merkez Hakem Kurulu, Barış Şimşek, Spor
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