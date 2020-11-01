Depremde ilk 4 katı çöken binada, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2) - Son Dakika

Depremde ilk 4 katı çöken binada, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)
01.11.2020 15:06
KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE ÇALIŞMALAR DURDURULDUİzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı'da zemindeki 4 katı çöken 7 katlı Barış Sitesi'nde çalışmalara ara verildi.
KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE ÇALIŞMALAR DURDURULDU
İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı'da zemindeki 4 katı çöken 7 katlı Barış Sitesi'nde çalışmalara ara verildi. Binada deprem sırasında 11 kişi olduğu tespit edildi. 2 kişi sağ ve yaralı olarak kurtarıldı. 2 kişinin halen enkazın altında olduğu kaydedildi. Kayma tehlikesi nedeniyle çalışmanın durduğu bildirildi. Öte yandan bina enkazından bu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gökçe ADAR- Nevra UÇKAÇ/İZMİR,
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