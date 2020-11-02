Son dakika! 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın dozerle yıkılış anı kamerada - Son Dakika

7 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın dozerle yıkılış anı kamerada

İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde çöken ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın dozer tarafından yıkılış anı kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi'nde ise 4 bloktan 3'ü yan yatmış 1'i ise çökmüştü. 7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken apartman için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Dozerlerle yıkımı gerçekleştirilen binanın yıkım anı kameralar tarafından kaydedildi.