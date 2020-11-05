Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkımlar devam ediyor - Son Dakika

Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkımlar devam ediyor
05.11.2020 10:37
Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkımlar devam ediyor İzmir'de meydana gelen depremde 4 bloğundan 3'ü yan yatan, 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış ve Cumhuriyet Sitesi'ndeki kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.
Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkımlar devam ediyor
İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde 4 bloğundan 3'ü yan yatan, 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış ve Cumhuriyet Sitesi'ndeki kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi 4 bloktan 3'ü yan yatmış, 1'i ise çökmüştü. Cumhuriyet sitesinde ise yan yatan 2 blok sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken, apartmanlar için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Devam eden kontrollü yıkım çalışmaları sırasında evlerin içerisinden çıkarılan eşyalar tutanak tutularak polis ekiplerine teslim ediliyor.
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