Barış Sungur, Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika

Barış Sungur, Fenerbahçe'ye geri döndü
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gelişimi için Kırşehir Belediyespor'a kiralık olarak verilmesi gündeme gelen Barış Sungur, Kırşehir Belediyespor'un sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebi nedeniyle sarı-lacivertlilere geri döndü.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gelişimi için Kırşehir Belediyespor'a kiralık olarak verilmesi gündeme gelen Barış Sungur, Kırşehir Belediyespor'un sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebi nedeniyle sarı-lacivertlilere geri döndü.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Barış Sungur, kiralık olarak Kırşehir Belediyespor'a gitmek için görüşme yaptı. Sözleşme imzalamak için Kırşehir'e giden Barış, kulübün sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebinde bulunması nedeniyle transferden vazgeçti. Kırşehir Belediyespor'a önerilen sözleşmede 'Ligin ilk yarısındaki karşılaşmaların en az 10 tanesinde sahaya ilk 11'de çıkar. Aksi halde Fenerbahçe'ye geri döner' maddesi bulunuyordu. Kırşehir kulübü ise bu maddeyle ilgili olarak 'Fenerbahçe 4 gün içinde lisans çıkaramaz ise bu madde iptal olur' dedi. Barış Sungur'un temsilcileri bunu kabul etmedi. Genç oyuncuya şu anda 2. Lig ve 3. Lig'den birçok kulüp teklifte bulunuyor.
18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.
(İHA)
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