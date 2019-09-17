Son Dakika Haberleri: Barış Telli, Avrupa Spor Haftası'na katıldı
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Barış Telli, Avrupa Spor Haftası'na katıldı

47 dakika önce

Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Barış Telli, Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

Barış Telli, Avrupa Spor Haftası'na katıldı, System.String[]

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18-19 Haziran 2019 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamento Binasında gerçekleşen Avrupa Spor Haftası Elçiler Toplantısına, Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Barış Telli, Türkiye Herkes için Spor Federasyonu Eğitim Kurulu üyeleri Ozan Karakuş, Yusuf Ziya Üzüm ve Milli Sporcumuz Batuhan Buğra Eruygun katıldı.

40 farklı ülkeden sporcuların yer aldığı toplantıda Avrupa genelinde daha sağlıklı ve spor dolu bir haftanın gerçekleşmesi temaları ele alındı. Hayat hikayesi belgeselleştirilerek katılımcılara izletilen Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Barış Telli örnek ve zorlu hayat hikayesi ile ziyaretçilerden uzun süre alkış aldı. Ayrıca Barış Telli gelen istek üzerine sahnede top sektirerek küçük bir gösteri yaptı.

(İHA)

Belçika, Futbol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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