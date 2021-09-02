Barış temalı sempozyumda; çatışan Rusya ve Ukrayna'lı heykeltıraşlar buluştu - Son Dakika

Heykeller tamamlandı, düzenlenen törenle tanıtımları yapıldı, şimdi birbirinden değerli beş heykelin kentte yerleştirileceği noktalar belirlenecek.

Sempozyumda; barış temasına en güzel örnek ise Ukrayna ve Rusya'dan gelen iki sanatçı arasında yaşandı. İki ülke arasında gerilim devam ederken, Rusya vatandaşı Mikail Sobolev ileUkrayna'dan gelen Sergey Sbitnev bir ay boyunca birlikte mermer yonttular, otuz günün önemli bir bölümünü birlikte geçirdiler. Sanatçılar, heykellerin açılışının gerçekleştirildiği final gecesinde de savaşa inat dostluk sergileyip barışa kadeh kaldırdılar.

Gelecek yıl daha çok heykel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, heykel sempozyumunun sona ermesinin ardından Ayvalık Büyük Park alanında heykeltıraşlar ile buluştu, katılım sertifikaları ve plaketlerini verdi. Başkan Ergin, "Bu zorlu süreçte ortaya çıkan birbirinden değerli beş eser kentimizin en güzel noktalarını süsleyecek. Heykeller kültür ve sanat kenti Ayvalık'a çok yakışacak, çok değer katacak. Barış teması altında düzenlediğimiz sempozyumun ardından, gelecek yıl yapılacak olan ikincisinde daha çok sayıda heykeli kentimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin turizm başkenti Ayvalık'ta, bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Ayvalık Heykel Sempozyumu'na katılan sanatçıları kutlayan ve her heykelin açılışını birlikte yapan Belediye Başkanı Mesut Ergin şöyle konuştu:

Muhteşem eserlere imza atıldı

"Bir ay boyunca Büyük Park Amfitiyatro'nun yemyeşil bahçesinde, çam ağaçlarının altında 'Barış' temasıyla mermer bloklara hayat veren heykeltıraşlar; Serhii Sbıtnıew, Anna Teressa, Mikail Sobolev, Vasalina Karpova ve Hakan Şengönül muhteşem eserlere imza attılar. Çalıştaya 24'ü Türk, 119 eser başvurdu. Oluşturduğumuz komisyon tarafından Serhii Sbıtnıew, Anna Teressa, Mikail Sobolev, Vasalina Karpova ve Hakan Şengönül'ün eserleri seçildi. Kent estetiği, kültürlülüğü ve sanatı açısından önem arz eden bir sempozyumu başarıyla tamamladık. Çatışma halindeki Rusya ve Ukrayna'nın iki sanatçısını da bu sempozyumda barış teması çatısı altında buluşturduk. Barış temasını yaşama geçirdik."

Daha geniş kapsamlı olacak

Marmara Adalar Belediyesi'nin sempozyum için uygun mermerler temin edilmesi konusunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de proje ortağı olarak sempozyuma katkı sunduğunu hatırlatan Başkan Ergin, "Onlara da teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl düzenlemeyi planladığımız, pandemi sebebiyle düzenleyemediğimiz, bu yıl ilk olarak başlattığımız heykel sempozyumu ve kitap fuarı çalışmalarının kentin kültürel vizyonunu artıracak, hem kalıcı hem sürdürülebilir projeler olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı yapılması ümidindeyim. Destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Gelecek yıl yapılacak olan ikinci heykel sempozyumunda buluşmak dileğiyle" diye konuştu.