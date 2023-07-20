Barış Terkoğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli? - Son Dakika
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Barış Terkoğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

20.07.2023 09:39

Gazeteci ve yazar Barış Terkoğlu, FOX Çalar Saat programına konuk oldu. Barış Terkoğlu'nun yaşını, nereli olduğunu ve biyografisini öğrenmek için detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Terkoğlu'nun kitapları hakkında bilgi de verilmektedir.

İdris Şahin Barış Terkoğlu Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayınabağlanan Gazeteci Barış Terkoğlu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu (13 Ekim 1980, İstanbul ), Türk gazeteci ve yazardır. OdaTV'de haber müdürlüğü görevindedir, Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. 14 Şubat 2011'de gözaltına alınıp OdaTV Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kaldıktan sonra, 14 Eylül 2012'de görülen duruşmada tahliye edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalıştı. 2008 yılından bu yana da OdaTV adlı haber sitesinde haber müdürlüğü, 2018 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

BARIŞ TERKOĞLU KİTAPLARI

Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler (2012) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları (2015) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Metastaz (2019) (Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı kitaptır)

Metastaz 2: Cendere (2020)

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Barış Terkoğlu, Fox Tv, Güncel, Son Dakika

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