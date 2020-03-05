Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı - Son Dakika

Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı

41 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı.

Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı.

Odatv'de yayınlanan bir haberle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve İstanbul adliyesine getirilen Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. Maddesi kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de ifadesini aldığı şüpheliler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına karar verdi.

Barış Terkoğlu, Başsavcı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor, oynadığı son 12 büyük maçta sadece 1 kez yenildi
İBB Başkanı İmamoğlu: "Adalar'da çok sorun var" Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma İstanbul'dan kalkıp Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 04:57:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]