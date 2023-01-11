Barış Turna 13 Ocak'ta "Unholy" isimli single ile dinleyicileriyle buluşuyor! - Son Dakika
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Barış Turna 13 Ocak'ta "Unholy" isimli single ile dinleyicileriyle buluşuyor!

11.01.2023 11:08
Barış Turna 13 Ocak'ta "Unholy" isimli single ile dinleyicileriyle buluşuyor!

Merakla beklenen albüm çalışmasının 2023 yılının yazına girmeden piyasaya çıkacağının müjdesini veren Barış Turna, çalışmalarının detaylarına yönelik açıklamalarda bulundu. Çıkaracağı albüm için güçlü bir ekip ile kesintisiz bir şekilde çalıştıklarını belirten Turna, "Ben her zaman enerjisi yüksek dinamik müzikten yanayım.

Küçük yaşlardan beri müzik dünyasına kendisini yakın hisseden, bu nedenle müziğe yönelim gösteren Barış Turna, DJ olarak başladığı kariyerinde farklı adımlar atmaya devam ediyor. Halihazırda 2023 yılının ilk yarısında çıkacak 4 single' ı için çok heyecanlandığını, projenin arkasında çok güçlü bir ekip olduğunu belirtti: "Şu anda single için güçlü ve uzman bir ekip ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aslında bu projede tam da yapmak istediklerimi gerçekleştirdiğime inanıyorum. Sevdiğimiz bir müzik türüne yöneldim, tarzıma uygun parçalar oluşturdum. Ayrıca ekibim bana çok destekte bulunuyor, çalışmalarımın tam da istediğim gibi ilerlemesini sağlıyor. Onlara da ayrıca teşekkür ederim."

"Yeni Single ile Hayranlarımın Beklentilerini Karşılayacağımı Düşünüyorum"

Müzik sektöründeki çalışmalarıyla son dönemlerde ismini duyurmayı başaran Barış Turna, yeni çalışmasıyla hayranlarının beklentilerini karşılayacağını ifade etti: "Hayranlarımın benden ne istediklerini biliyorum. Onlara kendilerini her zaman enerjik ve mutlu hissetmelerini sağlayacak bir şarkı sunacağım. Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Hayranlarımın düşünceleri, sanatım açısından çok önemli."

"Biz Yeni Single için Çok Heyecanlıyız"

Yeni projeler de olacağının altını çizen Barış Turna, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "13 Ocak'ta çıkacak single'ım için heyecanlıyım ama bu single bir son olmayacak. Farklı projeler üzerinde de çalıştığımızı söyleyebilirim. Bunların her birini tek tek hayata geçirmek ve müzik sektörüne katkıda bulunmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve çalışmalarımın profesyonelleşmesini sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

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Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Barış Turna 13 Ocak'ta 'Unholy' isimli single ile dinleyicileriyle buluşuyor! - Son Dakika


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