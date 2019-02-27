Son Dakika Haberleri: Barış ve Kardeşlik Ligi Şampiyonluk Kupası Sahibini Buluyor

Barış ve Kardeşlik Ligi Şampiyonluk Kupası Sahibini Buluyor

1 saat önce

Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi şampiyonu, pazar günü yapılacak final maçı ile belli oluyor.

Barış ve Kardeşlik Ligi Şampiyonluk Kupası Sahibini Buluyor, System.String[]

Mersin Valiliği himayelerinde, Akdeniz Kaymakamlığı, Akdeniz Belediye Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği ile düzenlenen Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi şampiyonluk kupası sahibini buluyor.

Akdeniz ilçesinde bulunan ve lige katılmak için başvuran 15 mahallenin yer aldığı Akdeniz Barış Kardeşlik Ligi geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlamış ve mahalle takımları 2 ayrı grupta çeyrek finale kalmak için mücadele etmişlerdi.

Yapılan gurup maçlarından sonra, aldıkları puana göre her iki gruptan 4'er takımın katıldığı çeyrek final maçlarından sonra yarı final maçları yapıldı. Yapılan yarı final maçlarından sonra Çilek Mahallesi ve Adalıoğlu Mahallesi takımları, isimlerini finale yazdırırken, yarı final maçlarında mağlup olan Burhan Mahallesi ve Turgut Reis Mahallesi takımları ise 3.'lük maçına çıkacaklar.

3.'lük maçı, 03 Mart 2019 tarihinde, pazar günü, saat 13:30'da, Seyfi Ali Türkoğlu Futbol Sahası'nda yapılacak. Final maçı ise aynı gün ve aynı sahada, saat 16:00'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:33 Kaynak: Bültenler

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