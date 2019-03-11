Barış ve Kardeşlik Ligi Şampiyonluk Kupası Sahibini Buldu

Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nas, Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri ve Ata Sporları Konfederasyonu Yürütme Kurulu üyeleri de çekişmeli geçen final maçını izleyenler arasındaydı.

Çok sayıda seyirci kitlesinin izlediği final maçı, Adanalıoğlu Mahallesi'nin Çilek Mahallesi karşısında 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi'ni Adanalıoğlu Mahallesi birinci olarak tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Karşılıklı ataklarla başlayan ve ilk yarısının 1-1'lik skorla tamamlandığı maçın ikinci yarısında her iki takım kalesinde gol pozisyonları yaşandı. Maçın son dakikalarında Adanalıoğlu Mahallesi'nin, yakaladığı pozisyonu gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanalıoğlu Mahallesi maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.

Maçtan sonra yapılan kupa ve ödül töreninin açılış konuşmasını Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nas yaptı. Nas konuşmasında, Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi organizasyonun kentin spor anlayışına, pozitif yönde, önemli katkılar yaptığını vurguladı.

"Spor, barış ve kardeşliğe hizmet ederse değer kazanır ve bir mana ifade eder." diyen Ahmet Nas, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya, Mersin Milletvekili Hacı Özkan'a, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'a ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi'nin kendileri açısından büyük bir tecrübe olduğunu ifade eden başkan Nas, Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü'nün sosyal yönü güçlü projelere devam edeceğini kaydetti.

"Akdeniz huzurlu olursa Mersin huzurlu olur, Mersin huzurlu olursa Türkiye huzurlu olur." diyen Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, sosyal projelerin önemine değindi. Akdeniz ilçesinde yapılan hizmetleri anlatan Pamuk, Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi'nin gerçekleştirilmesinden dolayı Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nas'a ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Son olarak kürsüye gelen Mersin Milletvekili Hacı Özkan konuşmasında, Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi'nin ve benzeri organizasyonların şehrimize ve ülkemize büyük katkı yaptığını söyleyerek, spor faaliyetlerinin yapılmasından ve yaygınlaştırılmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı. Akdeniz ilçesine yaptığı katkıdan dolayı Muhittin Pamuk'a ve spora yaptığı katkılardan dolayı Ahmet Nas'a teşekkür eden milletvekili Hacı Özkan, bir spor adamı olarak spor organizasyonlarına her zaman destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmalardan sonra yapılan kupa ve ödül töreninde ligi 3. olarak bitiren Burhan Mahallesi takımı oyuncularına madalyalarını Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nas ve Ata Sporları Konfederasyonu Yürütme Kurulu Üyeleri Burhanettin Kansızoğlu ve Elkame Bulut taktı ve 3.'lük kupasını verdi. Ligi 2. olarak bitiren Çilek Mahallesi takımı oyuncularına Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk madalyalarını taktı ve 2.'lik kupasını verdi. Ligin şampiyonu olan Adanalıoğlu Mahallesi takımı oyuncularına madalyalarını Mersin Milletvekili Hacı Özkan taktı ve şampiyonluk kupasını verdi.

Büyük bir coşkunun yaşandığı kupa ve ödül töreninde madalyaların ve kupaların haricinde üçüncü takıma 2 bin TL, ikinci takıma 3 bin TL ve şampiyon takıma 5 bin TL para ödülü verildi.