Barış ve Nisa dost kazığı yedi...Peki ya onları sevenler!
03.12.2020 19:00
Bu haftanın magazin gündemi ise bir hayli yoğun... Ayrılıklar, barışmalar, polemikler, yeni hikayeler.
Bu haftanın magazin gündemi ise bir hayli yoğun... Ayrılıklar, barışmalar, polemikler, yeni hikayeler... Hepsi ve daha fazlasını sizler için derledik.
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