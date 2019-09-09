Beylikdüzü'nde 6'ncısı düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, Edis konseriyle son buldu.



Beylikdüzü Belediyesinin düzenlediği 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları sona erdi. Sahaf Söyleşileri, Çardakaltı Sohbetleri ve konserlerle geçen 10 günün sonunda Edis konseri geceye damgasını vurdu.Konser öncesi Sahaf söyleşilerinde yazar Buket Uzuner, "Ne olacak sahaf Semahat'in durumu" adlı söyleşisini gerçekleşti. Sahafların durumu ve kitaplar hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Ardından gerçekleşen Çardakaltı Sohbetleri'nde ise 'Umut ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor' konusu konuşuldu. Spor psikologu Arda Coşkun, eski basketbolcu İhsan Bayülken ve eski kadın futbolcu Lale Orta'nın katıldığı söyleşide çocukların spora olan ilgisinin artması gerektiği konuşuldu. Daha sonrasında ise tenis, streetball, tavla oyunlarında derece yapanlara ve engelli gençlere ödül verildi. Ödülleri Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık takdim etti.



Edis konseri geceye damgasını vurdu



Etkinliklerin sonunda sanatçı Edis, Beylikdüzü halkına muhteşem bir gece yaşattı. Vatandaşlar, Edis'in şarkılarına eşlik ederek gecenin eğlencesini ikiye katladı.



İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, "Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 6. yılını yaptık. Bugün son günündeyiz. Yarın çok anlamlı bir gün. Bu milletin kuruluş felsefesinin aslında oluştuğu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını da birlikte kutlayacağız. Bugün bu barış ve huzur ortamında eğer bu festivalleri yapabiliyorsak 100 yıl önce bu vatan için mücadele eden insanlara borçluyuz. Sanatın, siyasetin, eğitimin, felsefenin konuşulduğu ortamlarımız oldu. Birçok konuda yeni bilgilere, ufuklara yelken açmış durumdayız. Bizim insanımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Festivalin de en güzelini yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL