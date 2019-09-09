Barış ve Sevgi Buluşmaları Edis konseriyle son buldu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 6'ncısı düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, Edis konseriyle son buldu.

Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 6'ncı Barış ve Sevgi Buluşmaları sona erdi. Sahaf Söyleşileri, Çardakaltı Sohbetleri ve konserlerle süren 10 günün sonunda Edis konseri geceye damgasını vurdu.Konser öncesi Sahaf söyleşilerinde yazar Buket Uzuner, "Ne olacak sahaf Semahat'in durumu" isimli söyleşini gerçekleşti. Sahafların durumundan ve kitaplar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Ardından gerçekleşen Çardakaltı Sohbetleri'nde ise 'Umut ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor' konusu konuşuldu. Spor psikoloğu Arda Coşkun, eski basketbolcu İhsan Bayülken ve eski kadın futbolcu Lale Orta'nın katıldığı söyleşide çocukların spora olan ilgisinin artması gerektiği konuşuldu. Daha sonrasında ise tenis, streetball, tavla oyunlarında derece yapanlara ve engelli gençlere de ödül verildi. Ödülü Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık takdim etti.

Edis konseri geceye damgasını vurdu

Gecede sanatçı Edis, Beylikdüzü halkına muhteşem bir gece yaşattı. Vatandaşlar, Edis'in şarkılarına eşlik ederek gecenin eğlencesini ikiye katladılar. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, "Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 6'ncı yılını yaptık. Bugün son günündeyiz. Yarın çok anlamlı bir gün. Bu milletin kuruluş felsefesinin aslında oluştuğu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılını da birlikte kutlayacağız. Bugün bu barış ve huzur ortamında eğer bu festivalleri yapabiliyorsak 100 yıl önce bu vatan için mücadele eden insanlara borçluyuz. Sanatın, siyasetin, eğitimin, felsefenin konuşulduğu ortamlarımız oldu. Birçok konuda yeni bilgilere, ufuklara yelken açmış durumdayız. Bizim insanımız her şeyin en iyisini hakediyor. Festivalin de en güzelini yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.