Barış ve sevgi'nin tohumları çocukların ellerinde filizleniyor

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda kurulan stantta çocuklara yönelik doğa temalı atölyeler ile çocuklar doğa bilincini eğlenirken öğreniyor.

Geleceğin umudu olan çocuklara doğa bilincini, çevre ve hayvan sevgisini aşılamak için 6.Barış ve Sevgi Buluşmaları etkinlik alanında yerini alan Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün düzenlediği çocuklara yönelik doğa temalı atölyeler devam ediyor. 3 yaş üzeri çocuklar için tamamı doğal malzemeler ile planlanan arılar için tohum topu, kuşlar için yemlik, tohum ekimi, çiçek dikimi, ahşap boyama, ahşap korkuluk yapımı gibi atölyeler büyük ilgi ve talep görüyor. Alanda kurulan hobi bahçesi konseptli 100 yıllık düven ve eski tarım aletleri ile renklendirilen stant ise çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. Her gün 17.30'da stanttan alınan kayıtlar sonrasında saatler 18.00'ı gösterdiğinde gruplar halinde gerçekleşen atölyeler 8 Eylül'e kadar her gün farklı bir etkinlikle devam edecek.

MUĞLA YEREL TOHUM GRUBU ATA TOHUMU DAĞITACAK

Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın başlamasıyla start alan atölye çalışmalarında şimdiye kadar ahşap bardak altlığı boyama, kuş yemliği yapımı, dekoratif ahşap korkuluk yapımı, çiçek dikimi ve buğday tohum dikim etkinlikleri gerçekleşti. Arılar için tohum topu atölyesinin gerçekleşeceği 6 Eylül atölye programında ise saat 18.00'da Muğla Yerel Tohum Gurubu tarafından çok değerli ata tohumları dağıtımı yapılacak. Beylikdüzü Belediyesi Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri vasıtasıyla şimdiye kadar ata tohumu çoğaltım alanlarında çoğaltılan tohumlar, tohum gurupları ve üreticilerle de buluşmaya devam ediyor.