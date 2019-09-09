Son Dakika Haberleri: Barış Yalman, Türkiye üçüncüsü oldu
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Barış Yalman, Türkiye üçüncüsü oldu

51 dakika önce

Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları'nda Barış Yalman, kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Barış Yalman, Türkiye üçüncüsü oldu, System.String[]

Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları'nda Barış Yalman, kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.


Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında; Sivas Valiliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen "Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları" sona erdi. Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonunda yapılan turnuvaya, Türkiye genelinden bin 500 lisanslı sporcu katıldı. Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.


Müsabakalara Sivas'ı temsilen katılan Sivas Belediyespor Taekwondo Antrenörü Servet Duman nezaretindeki Barış Yalman, kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Bronz madalya kazanan Yalman, kariyerine yeni bir derece daha eklemeyi başardı. - SİVAS

Türkiye, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:26 Kaynak: İHA
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