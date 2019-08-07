Son Dakika Haberleri: Barış Yeniçeri'den ASPİLSAN'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Barış Yeniçeri'den ASPİLSAN'a ziyaret

36 dakika önce

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Türkiye'nin ilk yerli pil üretimini yapan ve yapacağı yeni yatırımlarla Li-İyon pil üretimine geçecek olan ASPİLSAN'a ziyarette bulundu.

Barış Yeniçeri'den ASPİLSAN'a ziyaret, System.String[]
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Türkiye'nin ilk yerli pil üretimini yapan ve yapacağı yeni yatırımlarla Li-İyon pil üretimine geçecek olan ASPİLSAN'a ziyarette bulundu.

Ziyarette, ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy şirketin faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Fabrikanın gezilmesinin ardından Genel Müdür Barış Yeniçeri, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş, KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci tarafından il ekonomisi ve kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Ardından ajans personeli ile tanışma ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında istişare toplantısı yapıldı.

Yeniçeri burada yaptığı konuşmada, Kalkınma Ajanslarının 2020 yılı itibariyle daha dinamik, daha efektif, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için öncü kurumlar olmasını beklediklerini, ajans personelinin ise her alanda bilgi ve fikir üreterek üzerindeki sorumlulukların hakkını vermesini beklediklerini belirtti. - KAYSERİ
Kayseri, Türkiye, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı
Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti TBMM Başkanı Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:33:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Yeniçeri'den ASPİLSAN'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]