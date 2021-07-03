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SARAYBOSNA - Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı - Son Dakika

SARAYBOSNA - Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı

03.07.2021 10:11

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta, geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılacak grup başkent Saraybosna'dan hareket etti.

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta, geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılacak grup başkent Saraybosna'dan hareket etti.

Başkentteki Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı önünde toplanan 18 kişilik grup, "Barış Yürüyüşü"nün ilk durağı Nezuk kasabasına doğru yürüyüşlerine başladı.

Temmuz 1995'te yapılan katliamlar nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırılan güzergahta 8 Temmuz'da başlayacak ve üç gün sürecek yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic, "Saraybosna'dan bu yıl 10'uncu kez hareket ediyoruz. Nezuk kasabasında bize beş arkadaşımız daha katılacak. Aramızda Bihac, Travnik ve Saraybosnalıların yanı sıra Türkiye'den de iki kişi var." diye konuştu.

Yürüyüşün organizatörleri tarafından yapılan açıklamada ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımcı sayısının sınırlandırıldığı ifade edildi.

Saraybosna'dan yola çıkan grubun, 7 Temmuz'da Nezuk kasabasına vararak, 8 Temmuz'da başlayacak üç günlük yürüyüşe dahil olmasının planlandığını aktaran organizatörler, Saraybosnalı grubun, 8 gün boyunca yaklaşık 280 kilometre yol yürüyeceğini bildirdi.

Ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü"

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa'daki soykırımından kaçmak isteyen sivillerin kullandığı orman yolunda her yıl 8-10 Temmuz'da Barış Yürüyüşü düzenleniyor.

Nezuk kasabasında 8 Temmuz sabahı başlayan ve dünyanın farklı bölgelerinden binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda son buluyor. Katılımcılar her gün ortalama 35 kilometre yürüyor.

Geceleri daha önce belirlenen güzergah üzerindeki kamp alanlarında geçiren katılımcılara, Srebrenitsa soykırımı hakkında bilgi veriliyor.

Bu yıl 19 kurban toprağa verilecek

Bu arada, bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde, Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü 11 Temmuz'da her yıl toplu cenaze ve anma törenlerinin düzenlendiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toplam 6 bin 652 kurbanın mezarı bulunuyor.

Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerin 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya girmesinin ardından 8 binden fazla Boşnak sivil hunharca katledilip toplu mezarlara gömüldü. Toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespiti yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da anıt mezarlığa defnediliyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala binin üzerinde kurbanın cesedi aranıyor.

SARAYBOSNA - Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı
SARAYBOSNA - Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı
SARAYBOSNA - Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı
SARAYBOSNA - Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı

Srebrenitsa, Saraybosna, Türkiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı - Son Dakika


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