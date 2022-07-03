Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılacak grup, başkent Saraybosna'dan hareket etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 'Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı - Son Dakika

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