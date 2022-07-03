GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Barış Yürüyüşü'ne katılan gönüllülerin toplanması
Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı'na çiçek koyma detayı
Gönüllülerin yürüyüşe başlama detayları
Yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic'in açıklamaları
Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılacak grup, başkent Saraybosna'dan hareket etti.
Son Dakika › Güncel › 'Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı - Son Dakika